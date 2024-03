(Di venerdì 8 marzo 2024) Macerata, 8 marzo 2024 -perdi acacia biologico: apicoltore nei guai perine prodotto finito sotto sequestro. E’ l’esito di una campagna controlli avviata dai carabinieri forestali in ambito regionale e finalizzata al contrasto delle violazioni nel settore apistico sono stati presi in esame diversi produttori e punti vendita che commercializzavano. L’attenzione è stata posta suldi acacia che ha un valore commerciale molto elevato rispetto aled molto ricercato sul mercato. Per tali motivi poteva prestarsi a potenziali frodi commerciali. Tanto più che nell’anno 2023 la produzione, a causa dell’andamento climatico, è stata molto scarsa. A ...

Millefiori spacciato per miele d’acacia: indagine per frode in commercio: Macerata, 8 marzo 2024 - Miele Millefiori spacciato per miele di acacia biologico: apicoltore nei guai per frode in commercio e prodotto finito sotto sequestro. E’ l’esito di una campagna controlli a ...msn