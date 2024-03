Milano | intitolato giardino a Carla Lonzi | chi era e perché l’inaugurazione nella giornata dedicata alle donne

(Di venerdì 8 marzo 2024) Critica d'arte, attivista, femminista. A, una delle fondatrici del femminismo in Italia, è statooggi, in occasione delladelle, iltra via Broletto e via dell'Orso. "Siamo in un crocevia nel cuore di– ha ricordato l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi, presente alla cerimonia –. Inauguriamo una questa figura straordinaria che ha segnato il panorama culturale italiano del Ventesimo secolo e l'attivismo in favore delle. L'8 marzo riflettiamo sul contributo di una donna che ha sfidato le convenzioni". Il messaggio diL'attualità del messaggio diè sottolineata dalla consigliera comunale Pd ...

8 marzo, in Piazza Fontana a Milano inaugurata panchina rossa contro la violenza sulle donne: (Agenzia Vista) Milano, 8 marzo 2024 Un segnale simbolico per combattere la violenza sulle donne: in Piazza Fontana, a Milano, a pochi passi dal Duomo, è stata inaugurata, nell’ambito delle iniziative ...quotidiano

L'arte di fine Ottocento invade palazzo della Marra: al via la mostra di Henry de Toulouse-Lautrec: che ha previsto la realizzazione di una mostra monografica su Giuseppe De Nittis presso Palazzo Reale di Milano, intitolata De Nittis Pittore della vita moderna, con il prestito di 18 opere ...barlettaviva

Milano scende in piazza per lo sciopero generale transfemminista: (Agenzia Vista) Milano, 08 marzo 2024 Le immagini della protesta a Milano per lo "sciopero generale transfemminista" in occasione della festa della donna. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev ...quotidiano