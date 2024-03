Milano | il corteo degli studenti per l’8 marzo Slogan contro le violenze sulle donne e per la Palestina

(Di venerdì 8 marzo 2024), 82024 – È partito alle 9.30 da largo Cairoli il lungo serpentone diche questa mattina sfila inin occasione dell’8ma soprattutto dello sciopero di 24 orela violenza di genere,la guerra,il patriarcato e in favore di un "salario dignitoso". L’iniziativa è organizzata da Non una di meno e dalle organizzazioni studentesche. Lo sciopero è definito "transfemminista dalla produzione e dalla riproduzione". Nel corso della mattinata i ragazzi e le ragazze stanno scandendoil patriarcato,lee i femminicidi. Ma anche a favore dellalibera e della ...

