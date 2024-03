Milano | decine di auto con le gomme a terra | il blitz ambientalista dei Tyre Extinguishers contro i Suv

(Di venerdì 8 marzo 2024) Tornano a, in italiano«sgonfiatori di pneumatici». Un gruppo di eco-attivisti con un obiettivo ben chiaro: dichiarare guerra ai suv che circolano nelle città. Il metodo di azione del collettivo è semplice: si svita il tappino dei pneumatici, si inserisce l’intruso (una lenticchia, un chicco, un sassolino). Premendo sulla valvola, l’oggetto permette una letta e silenziosa fuoriuscita d’aria. Il collettivo internazionale ha festeggiato ieri il suo secondo anno di vita con un’azione coordinata in diversi Paesi. Tra le città colpite c’è anche, dove gli attivisti dicono di aver «neutralizzato» 60 suv nel quartiere Città Studi. Non è la prima volta che il gruppo, nato in Gran Bretagna ma con emuli in diversi Paesi europei, colpisce il ...

Decine di denunce per liti condominiali - il palazzo di Milano ostaggio della giustizia . AGI - Quartiere del Corvetto, Milano , casa popolare di via Pismonte. Qui in sei anni una famiglia - madre e due fratelli - ha presentato una trentina di ... (Leggi)

Melegnano - decine di trattori in marcia verso Milano. Anche il leghista Centinaio tra gli agricoltori : “Importante che la politica ascolti”. Una colonna composta da decine di trattori è partita da Melegnano alla volta di Milano. Prima il raduno in un campo, poi il corteo verso il capoluogo ... (Leggi)

Al momento al presidente della Figc viene contestato solo l’autoriciclaggio, ma è un’accusa che da sola non sta in piedi: Al momento al presidente della Figc viene contestato solo l’autoriciclaggio, ma è un’accusa che da sola non sta in piedi ...gazzetta

Ecovandali contro i Suv. Danni alle auto e un volantino: “Le roviniamo perché sono inutili”: Comincia così la giornata di alcune decine di pisani che ieri mattina, si sono svegliati con questo messaggio, parte di un più ampio volantino, sul parabrezza dell’auto. Un’azione coordinata anche in ...lanazione

Europa League, tifosi dello Slavia Praga in piazza Duomo: decine di tifosi dello Slavia Praga sono arrivati nel pomeriggio in piazza Duomo, a Milano, in vista della partita di Europa League contro il Milan. I supporter della Repubblica Ceca hanno “invaso” la ...sport.virgilio