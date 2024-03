Milano Cortina 2026 | commissione Cai | “Pista bob crea una grave perdita dei servizi ecosistemici forestali”

(Di venerdì 8 marzo 2024) “E’ un dannoper quanto riguarda ladei”. Così lacentrale tutela ambiente montano ha espresso la sua posizione sull’inizio dei lavori per la costruzione della nuovada bob ad’Ampezzo, cominciati con il taglio di 500 larici. “Al di là di ogni valutazione emotiva e morale dell’intervento, va precisato che si sta realizzando una cementificazione che porterà alla sparizione de facto di una area boscata di 2-4 ettari in un contesto sensibile di prossimità di un’area urbana – si legge nel documento della– La scomparsa dei relativinon è immediatamente valutabile ma è facilmente immaginabile che ...

Due anni alle Paralimpiadi di Milano Cortina - Fondazione accelera per inclusione e uguaglianza. Milano , 7 marzo – A due anni dalla Cerimonia di Apertura dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026, Fondazione Milano Cortina 2026 conferma il ... (sport.quotidiano)

Lo scrittore e alpinista Mauro Corona giustifica la pista da bob di Cortina: “Non farla ci renderebbe ridicoli”: Cortina ed Erto, in linea d'aria, non sono così distanti. C'era quindi da aspettarsi, prima o poi, una dichiarazione dell'alpinista, scrittore e opinionista Mauro Corona in merito alla vicenda della p ...ildolomiti

Hockey ghiaccio, il miracolo Italia in memoria del Ciaz: Trenta tesserati e tre squadre per una nazionale che va ai Giochi dal 2006. E nel torneo in memoria dell'azzurro Chiarotti deceduto nel 2018 ha battuto la Sud Corea ...gazzetta

Cinque cerchi per volare, il sogno Olimpiadi raccontato da Carolina Kostner: La pattinatrice apre l’album dei ricordi: «Da bambina i cinque cerchi erano l’obiettivo che mi davano la forza di alzarmi e affrontare le lunghe giornate tra ...mattinopadova.gelocal