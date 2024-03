Milano | corteo per l’8 marzo | alcuni manifestanti imbrattano le vetrine di Zara | Armani e Starbucks

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 8 marzo 2024)di studenti e studentesse oggi, 8, ain occasione della festa della donna. Tantissimi i ragazzi e le ragazze che stanno manifestando contro la violenza patriarcale e per la Palestina. Dopo aver imbrattato il maxi cartellone di Emporioin via Broletto, gli studenti del collettivo Ccs Riot Maker che manifestano ain occasione dello sciopero dell’8hanno preso di mira anche loReserve Roastery di via Cordusio accendendo un fumogeno rosa davanti alla sede: “Boycott, finanzia Israele – hanno urlato – hanno le mani sporche di sangue”. La stessa azione è stata compiuta nei confronti del negozio diall’angolo con via Torino. Gli studenti hanno imbrattato con della vernice rossa ...