Milano | arrestati quattro giovanissimi rapinatori | ripulirono dei coetanei con la scusa della sigaretta

(Di venerdì 8 marzo 2024)– Un copione già visto, questa volta con un finale “positivo” a distanza di due anni: ladi una, poi la rapina e la fuga. Sono stati, ritenuti responsabili di un colpo ai danni diragazzini. Questa mattina i carabinieriCompagniaPorta Magenta hanno portato in comunità, su ordine del Gip del Tribunale per i Minorenni di, due egiziani di 19 e 18 anni e due italiani 18enni di seconda generazione, tutti con precedenti di polizia. L’aggressione risale al 19 febbraio 2022: ai giardini pubblici 'Robert Baden Powell', quartiere Navigli,minorenni di età compresa tra i 15 e i 17 anni erano stati avvicinati con la ...

Tentato omicidio in corso Como a Milano : arrestati altri due ventenni. La polizia ha arrestato due ventenni ritenuti responsabili del Tentato omicidio avvenuto a Milano la notte del 4 novembre 2023 in corso Como , piena movida ... (fanpage)

Importavano droga dalla Spagna: sequestri da 2,5 milioni di euro: Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Una fitta rete di import di droga dalla Spagna all’Italia. Droga che arrivava nelle piazze di spaccio di Milano e Monza. Spostavano hashish e marijua ...milanotoday

Spaccio in stazione, arrestato per due volte in una settimana: La Polizia di Stato arresta per due volte in una settimana cittadino tunisino 24enne per spaccio di sostanza stupefacente. Nel pomeriggio di martedì 28 ...mbnews

Busto: pusher albanese arrestato la terza volta.. in sei mesi: Lo scorso 4 marzo la Polizia di Stato di Busto Arsizio ha arrestato un ventitreenne albanese sul quale pendeva un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. E' la terza volta che l'uomo finisce in ca ...ticinonotizie