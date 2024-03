Milan | Stefano Pioli deluso | mi aspettavo di più…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di venerdì 8 marzo 2024) Al termine dell’ottavo di finale di Europa League contro lo Slavia Praga l’allenatore delsi è dettoin conferenza stampa alla vigilia della partita era stato chiaro: proveremo a pressare subito forte e fare la partita come contro il Rennes. Se contro i francesi a San Siro erano riusciti a imporsi per 3-0, contro lo Slavia Praga le cose non sono andate altrettanto bene. I rossoneri hanno sì vinto, ma soltanto per 4-2 e contro uno Slavia in 10 uomini per gran parte della sfida. Non la migliore delle partite per il Diavolo, ci si sarebbe aspettati qualcosa in più. Al termine dell’incontro l’allenatore rossoneroai microfoni di Sky Sport ha detto: Avremmo potuto fare di più, mi sarei aspettato un ...