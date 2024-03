Milan-Slavia Praga | vittoria con troppi brividi Un problema per il ritorno

Giovedì con tre successi ma quanta differenza tra quello dei rossoneri e quello dei giallorossi. Daniele supera Mou: premiati i Friedkin: Giovedì con tre successi ma quanta differenza tra quello dei rossoneri e quello dei giallorossi. Daniele supera Mou: premiati i Friedkin ...gazzetta

Europa League e Conference: vincono Roma, Milan e Fiorentina: In Europa League: Roma-Brighton 4-0, Milan-Slavia Praga 4-2. In Conference League: Maccabi Haifa-Fiorentina 3-4. Un buon viatico in vista delle gare di ritorno. Successi preziosi anche in chiave ...ecovicentino

Slavia, Trpisovsky: "al ritorno sicuro che vinceremo": "Spero che in casa nostra saremo in grado di invertire il risultato e sono quasi sicuro che vinceremo". Jindrich Trpisovsky, allenatore dello ...sportmediaset.mediaset