Milan Slavia Praga | Pioli salvato da Leao e tradito da Theo Hernandez

(Di venerdì 8 marzo 2024), voti e statistiche della sfida dopo la vittoria dei rossoneri:dadaLa vittoria per 4-2 delsullonon è un brutto risultato in sé. Ma tenendo conto che l’ultimo gol è arrivato da Pulisic solo nel finale indica una sofferenza ingiustificata, soprattutto tenendo conto che per più di un’ora i rossoneri hanno giocato in superiorità numerica per l’espulsione di Diouf. Tutto questo non può che riverberarsi sui giudizi pubblicati oggi dalla carta stampata. Ecco quelli più significativi da parte de La Gazzetta dello Sport.– voto 6: «lento, prevedibile, gli attaccanti mai trovati in ...

Milan-Slavia Praga - Jindrich Trpisovsky : dopo espulsione è cambiata la partita…. dopo la vittoria del Milan contro lo Slavia Praga , Jindrich Trpisovsky ha parlato in conferenza stampa per analizzare la partita Ieri sera il Milan ha vinto ... (Leggi)

Milan, senti Trpisovsky (allenatore Slavia Praga): 'Al ritorno vinceremo, espulsione poco chiara': Il tecnico dello Slavia Praga Jindrich Trpisovsky ha parlato, a caldo, dopo la sconfitta in casa del Milan per 4-2 nell`andata degli ottavi di finale di Europa.calciomercato

Futuro Camarda, la grande rivale tenta la beffa: tutto in bilico: Il destino del baby calciatore del Milan è in bilico. L'attaccante potrebbe non rimanere in rossonero e per il club c'è il rischio beffa.spaziomilan

EUROPA LEAGUE - Slavia Praga, Trpisovsky: "Sono sicuro che al ritorno vinceremo contro il Milan": "Spero che in casa nostra saremo in grado di invertire il risultato e sono quasi sicuro che vinceremo". Jindrich Trpisovsky, allenatore dello Slavia Praga, commenta così la sconfitta in casa del Milan ...napolimagazine