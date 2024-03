Milan-Slavia Praga | Pioli deluso si inalbera su Leao | “Non è che ogni volta …”

Milan-Slavia Praga - Jindrich Trpisovsky : dopo espulsione è cambiata la partita…. dopo la vittoria del Milan contro lo Slavia Praga , Jindrich Trpisovsky ha parlato in conferenza stampa per analizzare la partita Ieri sera il Milan ha vinto ... (Leggi)

Milan, senti Trpisovsky (allenatore Slavia Praga): 'Al ritorno vinceremo, espulsione poco chiara': Il tecnico dello Slavia Praga Jindrich Trpisovsky ha parlato, a caldo, dopo la sconfitta in casa del Milan per 4-2 nell`andata degli ottavi di finale di Europa.calciomercato

Futuro Camarda, la grande rivale tenta la beffa: tutto in bilico: Il destino del baby calciatore del Milan è in bilico. L'attaccante potrebbe non rimanere in rossonero e per il club c'è il rischio beffa.spaziomilan

EUROPA LEAGUE - Slavia Praga, Trpisovsky: "Sono sicuro che al ritorno vinceremo contro il Milan": "Spero che in casa nostra saremo in grado di invertire il risultato e sono quasi sicuro che vinceremo". Jindrich Trpisovsky, allenatore dello Slavia Praga, commenta così la sconfitta in casa del Milan ...napolimagazine