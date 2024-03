Milan-Slavia Praga | Pioli | Buona vittoria ma la qualificazione è ancora aperta

(Di venerdì 8 marzo 2024)o, 7 marzo 2024 – Ilsente l’aria di coppa e si prende l’andata degli ottavi di Europa League stendendo a San Siro lo4-2. Un risultato che consente ai rossoneri di guardare con fiducia al match di ritorno, in programma tra una settimana in terra ceca, è che è maturato al termine di un match in cui gli uomini dihanno sì brillato in fase offensiva – pur faticando a tratti a scardinare il forziere difensivo delloper via di un ritmo troppo blando dato al pallone –, ma anche mostratouna volta qualche scricchiolio di troppo nel reparto arretrato. L’episodio chiave che ha sbloccato la partita è stata l’espulsione con rosso diretto di Diouf al 25’. Otto minuti più tardi è arrivato grazie a Giroud il vantaggio del ...

