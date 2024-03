Milan Slavia Praga | Loftus-Cheek | «Strano vincere così»

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 8 marzo 2024), centrocampista rossonero, ha voluto rilasciare delle dichiarazioni dopod’Europa Leagueha parlato ai microfoni di Sportmediaset dopo il gol e la vittoria in. Ecco le parole del centrocampista rossonero. PARTITA – «E’ stato, subendo 2 gol, infatti potevamo fare di più e lavoreremo per farci trovare pronti in vista delle future partite che ci aspettano». DIFESA – «Dobbiamo concedere meno e cercare di non subire troppo i nostri avversari, è un aspetto sul quale stiamo lavorando e vogliamo cambiare». CONTINUA LE PAROLE DI