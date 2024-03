Milan-Slavia Praga 4-2 | poker e sofferenza | la reazione di Suma VIDEO

(Di venerdì 8 marzo 2024) Iltrova il successo contro loper 4-2, nel match valido per l’andata degli ottavi di finale di Europa League. I rossoneri si portano in vantaggio con Giroud al 34?, con gli ospiti in dieci dal 26?. Il pareggio arriva poco dopo, al 36?, con Doudera. Reijnders firma però un nuovo vantaggio al 44? e Loftus Cheek porta il risultato sul 3-1 al 45+1?. Nel secondo tempo, Schranz accorcia le distanze al 65?, mentre Pulisic sul finale trova il 4-2. Esulta Mauro, commentatore rossonero che racconta le emozioni del match. SportFace.

