Milan | senti Trpisovsky allenatore Slavia Praga | 'Al ritorno vinceremo | espulsione poco chiara'

Milan - senti Petit : 'Sudditanza in Europa? Ora il Real Madrid - ai miei tempi i rossoneri'. Non si placano le polemiche successive alla mancata espulsione dell'attaccante del Real Madrid Vinicius Jr dopo la manata sul collo e la... (Leggi)

Pagina 1 | Pulisic e il tocco sul tiro di Leao destinato in rete: "Doverlo farlo...": Dopo la vittoria del Milan sullo Slavia Praga in Europa League (4-2) hanno parlato anche Pioli e Reijnders: guardia alta in vista del match di ritorno ...corrieredellosport

Lotito vuole denunciare la FIGC per danni se la Lazio non va in Champions: In caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League, Lotito chiederà un risarcimento alla FIGC per gli arbitraggi.calciostyle

Milan-Slavia Praga 4-2, Pioli ammette: "Potevamo fare di più". Pulisic chiarisce sul gol rubato a Leao: L'analisi di Stefano Pioli e dei calciatori protagonisti di Milan-Slavia Praga, terminata sul punteggio di 4-2. Le voci dalla mixed zone di San Siro.sport.virgilio