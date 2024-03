Milan | ranking UEFA | superata la Lazio La nuova posizione

(Di venerdì 8 marzo 2024) Dopo la tre giorni europea, ilha superato lanel. Ecco ladei rossoneri Superato positivamente l’impegno contro lo Slavia Praga nella gara d’andata degli ottavi di finale di Europa League, ildi Stefano Pioli può esultare anche per un altro dato. Dopo le partite in campo europeo di questa settimana, è stata infatti aggiornato il. Grazie alla vittoria per 4-2 contro la formazione ceca, i rossoneri hanno ottenuto un bel balzo in avanti nella speciale classifica, con il sorpasso effettuato ad un’altra squadra italiana, ovvero la. Biancocelesti di Maurizio Sarri che sono stati costretti a salutare la Champions League dopo la sconfitta maturata contro il ...

ranking Uefa, l'Italia allunga sulla Germania per la quinta squadra in Champions: Con i successi di Milan, Roma e Fiorentina e il pareggio conquistato dall'Atalanta si allarga il vantaggio sui tedeschi per il quinto posto in Champions League ...gazzetta