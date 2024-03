Milan | Rafael Leao si veste da vero 10 Tutti i voti

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di venerdì 8 marzo 2024) Ilha battuto lo Slavia Praga per 4-2, anche grazie alle giocate di un super. Eccodei maggiori quotidiani Ildi Stefano Pioli ha battuto lo Slavia Praga per 4-2 nella gara di andata valevole per gli ottavi di finale dell’Europa League. I rossoneri sono stati protagonisti di una buona prestazione, anche se sono stati incassati ancora 2 goal nonostante la squadra ceca abbia giocato gran parte della gara con un uomo in meno, e hanno preso un vantaggio in vista della gara di ritorno Ancora una voltaè stato protagonista di un’ottima gara, condita da accelerazioni, un assist e un mezzo goal (attribuito poi a Pulisic). La prestazione del numero 10 è stata premiata dai maggiori quotidiani italiani, che l’hanno ...