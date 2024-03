Milan | Pioli si difende in conferenza stampa | ‘Prestazione di una squadra che si è presa un bel vantaggio‘|Serie A

(Di venerdì 8 marzo 2024) 2024-03-08 02:48:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: Stefanoguarda il bicchiere mezzo pieno dopo la vittoria per 4-2 contro lo Slavia Praga in Europa League. Ecco quanto dichiarato in: Risultato buono, prestazione meno?“Abbiamo fatto bene, ma non benissimo. Dovevamo essere più veloci nel muovere palla”. Servirà un altro carattere al ritorno?“Credo che ilil carattere ce l’abbia, dobbiamo giocar bene. È un buon risultato, ma il passaggio del turno non è chiuso”. Gol subito dopo averlo segnato…“Non è la prima volta che ci succede, quindi un po’ di calo di attenzione ci può essere”. Si è lamentato dei soli tre minuti di recupero: è segno che si aspettava di più dal secondo tempo della?“Son deluso dai tre ...

Due assist e un quasi gol scippato: Leao decisivo anche quando non segna: Il portoghese si è acceso due volte e ha illuminato San Siro contro lo Slavia. Suo il cross per Giroud nel primo tempo, sua la sgasata in occasione della rete di Pulisic ...gazzetta

Il Milan fatica ma batte 4-2 lo Slavia Praga: MilanO (ITALPRESS) – Un Milan distratto in difesa supera per 4-2 a San Siro lo ... su Pulisic e si prende un rosso diretto che lascia i suoi in 10. Gli uomini di Pioli ne approfittano e sbloccano il ...telenicosia