Milan | Pioli | ‘Non dobbiamo parlare ogni volta delle qualità di Leão’

(Di venerdì 8 marzo 2024) Al termine della vittoria ottenuta dalcontro la Slavia Praga per 4-2, Stefanoparla così di Rafael Leão aTv:...

Pioli contento a metà dopo Milan-Slavia Praga : “Mi aspettavo di più - ma loro sono pericolosi”. Stefano Pioli non ha nascosto un pizzico di amarezza davanti ai microfoni di Sky dopo la vittoria per 4-2 del Milan contro lo Slavia Praga nell'andata degli ... (Leggi)

Milan-Slavia Praga - Pioli : “Volevo segnare anche un altro gol. Il ritorno…”. Stefano Pioli , allenatore rossonero, ha parlato in conferenza dopo Milan-Slavia Praga , partita degli ottavi dell'Europa League 2023-2024 (Leggi)

Milan-Slavia Praga, Pioli: "Buona…": Bene ma non benissimo per il Milan: oltre alla Fiorentina, anche i rossoneri erano impegnati nella serata europea. Negli ottavi di Europa League gli uomini di Pioli si sono… Leggi ...informazione

Due assist e un quasi gol scippato: Leao decisivo anche quando non segna: Il portoghese si è acceso due volte e ha illuminato San Siro contro lo Slavia. Suo il cross per Giroud nel primo tempo, sua la sgasata in occasione della rete di Pulisic ...gazzetta

Pioli a MilanTv: «Una buona vittoria ma speravo di allungare. Leao può arrivare a vette altissime e sulla condizione della rosa…»: Il tecnico Pioli ha parlato a Milan TV nel post-partita di Milan Slavia Praga,match valevole per l’ottavo di Europa League. SULLA PARTITA – «Bene, non benissimo. Partita complicata, loro si sono ...milannews24