Milan | Pioli confermato? Ibrahimovic incontra Maldini Chi al posto di Leao?

Critiche al Milan? Ravezzani non ci sta : il parere su Pioli e non solo. Ravezzani , noto giornalista, ha parlato anche delle Critiche al Milan e a Pioli . Ecco il suo parere su X, dopo la vittoria sullo Slavia Praga (pianetamilan)

Ibrahimovic : 'In Arabia Saudita per il Milan? Si lavora sempre. Per essere confermato Pioli continui così'. Zlatan Ibrahimovic pensa al suo Milan anche in Oriente. Queste le parole del primo consulente del presidente Gerry Cardinale sulla società... (calciomercato)

Ibrahimovic: Pioli Sta lavorando bene, siamo felici per lui. Mio nuovo ruolo Vi dico”: Un giorno alla volta e faccio sempre passi avanti e si migliora sempre. Però bene, mi piace, mi piace questa responsabilità e voglio dare più possibile al Milan”. Come si sente a essere in Arabia ...mondonapoli

Esonero Pioli, Ibrahimovic: «Solo così può meritarsi la conferma»: Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per parlare di Milan e Pioli: messo sotto accusa all’insegna della parola esonero.calcionews24

Tante le squadre in Serie A che potrebbero cambiare: l'albanese per la Fiorentina, Roma tra Modesto e Burdisso: Tante le squadre in Serie A che potrebbero cambiare: l'albanese per la Fiorentina, Roma tra Modesto e Burdisso ...gazzetta