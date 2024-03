Milan | nuovi soci? No di Furlani Ma Cardinale e Ibrahimovic volano in Arabia

(Di venerdì 8 marzo 2024)alla caccia di? Giorgiosmentisce le speculazioni, ma Gerrye Zlatanvanno in missione a Gedda

Il Milan cala il poker, Slavia Praga sconfitto 4-1! Quarti vicini: I rossoneri vincono l'andata degli ottavi di finale: in gol Giroud, Reijnders, Loftus-Cheek e Pulisic Partenza con il piede giusto. Il Milan supera al Meazza lo Slavia Praga per 4-2 e si pone in decis ...football-magazine

Il Milan fatica ma batte 4-2 lo Slavia Praga: MilanO (ITALPRESS) – Un Milan distratto in difesa supera per 4-2 a San Siro lo Slavia Praga, rimasto in 10 uomini già nel primo tempo, nell’andata degli ...sicilianews24

Milan-Slavia Praga, Giroud sale sul podio: il dato esalta il francese: Oliver Giroud sale sul podio d’Europa dopo il gol messo a segno contro lo Slavia Praga. Il dato parla chiaro.spaziomilan