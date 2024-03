Milan | novità importanti su Luka Romero dopo l’infortunio shock con l’Almeria

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di venerdì 8 marzo 2024), ci sonoperil brutto infortunio subito nella sfida tra Almeria e Celta Vigo Una settimana faera stato vittima di un brutto infortunio. L’argentino, in prestito dalal, era sceso in campo da titolare nel match contro il Celta Vigo, allo stadio Balaidos. Al 44? del primo tempo l’attaccante, mentre rincorreva un avversario, è scivolato proprio mentre il suo compagno Marc Pubill stava affondando il tackle. Di conseguenza l’ex Lazio ha ricevuto un colpo al volto con un violento impatto.era stato subito soccorso ed era uscito dal campo in barella e con il collare al collo. In seguito il classe 2004 era stato trasportato in un ...