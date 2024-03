Milan | Leao e Florenzi squalificati | chi giocherà al loro posto? Le scelte di Pioli

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di venerdì 8 marzo 2024) Allenamento in vista dell’Empoli per il: Stefano Pioli ha quattro dubbi di formazione, chialdi? Dopo la sofferta vittoria per 4-2 contro lo Slavia Praga in Europa League ilsi prepara a sfidare l’Empoli, partita in programma per domenica 10 marzo alle 15:00. I rossoneri hanno dimostrato di avere un grande potenziale offensivo ma la difesa lascia invece ancora a desiderare. Servirà qualcosa in più. In vista della partita i rossoneri hanno già ripreso gli allenamenti: lavoro di scarico per chi è sceso in campo in Europa League e allenamento ordinario per il resto del gruppo. Diversi i dubbi di Pioli, a partire da chi prenderà ildegli. Se il ...