Milan Giroud | solo un giocatore in Europa fa più gol di lui di testa

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di venerdì 8 marzo 2024)sta segnando tantissimi goal di, mauninha fatto meglio del centravanti francese Chesia bravo diera cosa nota. Che continuasse a esserlo così tanto è una cosa sulla quale Pioli può contare. Anche ieri il francese è andato in rete approfittando di un invito di Leao e ha firmato la sua settima rete aerea in stagione. InKane ha un rendimento migliore con 8 centri. Togliendo quelli da palla inattiva, sono 5 le reti in elevazione da parte del bomberista. Vittime il Napoli (doppietta), la Roma, il Frosinone (anche in quel caso su assist di Rafa) e lo Slavia Praga