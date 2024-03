Milan | Giroud non si ferma più | sui suoi gol c’è un dato che sorprende

Milan, meno male che Pulisic c’è: ma in Europa non puoi giocare a mosca Ceca: Nonostante sia rimasta in superiorità numerica dopo soli 26 minuti di gioco per l'espulsione di Diouf, la squadra di Pioli ha subito due gol dallo Slavia, ha giocato molto male e il ritorno sarebbe st ...corrieredellosport

Milan-Slavia: il commento di AC Milan sul proprio sito ufficiale: Vittoria e vantaggio rossonero! Il Milan supera 4-2 lo Slavia Praga e si prende con merito l'andata degli Ottavi ...ilmilanista

Calciomercato: l'Inter può cedere Correa alla Fiorentina, Milan su Abraham: L'attaccante può tornare all'Inter per poi essere ceduto ai viola, visto che si adatterebbe bene al 4-3-3 viola.it.blastingnews