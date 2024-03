Milan e Fiorentina | il paradosso | vittorie senza gloria in Europa e Conference League

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 8 marzo 2024) Ilvince contro lo Slavia Praga ma la partita diha fatto scattare un campanello d’allarme per Stefano Pioli. I rossoneri sono nella Top 3 delle favorite in compagnia di Liverpool e Leverkusen e una prestazione come quella di oggi non fa ben sperare. Ilha affrontato una squadra nettamente inferiore come lo Slavia Praga e in inferiorità numerica per 70 minuti. La partita di andata degli ottavi di finale disi è conclusa sul risultato di 4-2 con i gol di Giroud, Reijnders, Loftus-Cheek e Pulisic su grandissima giocata di Leao. Per gli ospiti marcature di David Doudera e Ivan Schranz. Perché è scattato il campanello d’allarme Il tecnico Stefano Pioli non può di certo sorridere. Il, infatti, non ha fatto una buona partita ...