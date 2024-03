Milan e Fiorentina avanti con la regola del 4 I rossoneri piegano lo Slavia Praga | in Conference la Viola all' ultimo respiro sul Maccabi Haifa

Calcio : la Roma si esalta - il Milan soffre ma vince nettamente in Europa League. Bene di rimonta la Fiorentina. Giornata esalta nte per le squadre italiane nelle Coppe Europee di Calcio : tre compagini azzurre impegnate, tre vittorie più o meno nette e punti fondamentali ... (Leggi)

Milan e Fiorentina - il paradosso : vittorie senza gloria in Europa e Conference League. Il Milan vince contro lo Slavia Praga ma la partita di Europa League ha fatto scattare un campanello d’allarme per Stefano Pioli. I rossoneri sono nella Top 3 ... (Leggi)

Juric: “A Verona certe partite le vincevamo”. Cosa non va al Torino: Ivan Juric sarà assente contro il Napoli al Maradona in un match cruciale per i granata per le residue speranze europee. Il tecnico si è comunque presentato in conferenza stampa per affrontare diversi ...toro

E domenica sera ci risiamo. Da +5 a -5 in sette giornate. Ora c’è da battere la Roma: Fra poco più di 48 ore la gara di campionato al Franchi (ore 20.45) con i giallorossi. Da quando è arrivato De Rossi, la squadra capitolina ha ’mangiato’ 10 punti ai viola.lanazione

SNAI – Serie A: apre Napoli-Torino, fiducia in Calzona a 1,85 Inter a Bologna per altri 3 punti: Inzaghi a 2,15, Motta a 3,45: Il turno di campionato inizia venerdì sera con l’anticipo del ‘Maradona’. Domenica anche Juventus-Atalanta e Fiorentina-Roma, con le due squadre di casa che partono leggermente avanti a 2,15 e 2,40.padovanews