Milan | bene ma non benissimo | Pioli vince ma la difesa continua a faticare

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di venerdì 8 marzo 2024)ma noncontro lo Slavia Praga, ma lascricchiola nuovamente e i goal subiti sono ancora due… Vi ricordate la canzone del rapper Shade: “ma non“, ecco è proprio da qui che vogliamo cominciare la nostra l’analisi della partita delcontro lo Slavia Praga. Sì, perché i rossoneri hanno battuto la squadra della Repubblica Ceca per 4-2, ma ancora una volta i goal incassati dalla squadra di Stefanosono stati ben 2. C’è, però, un’aggravante. Entrambe le reti subite, sono arrivate con il Diavolo in superiorità numerica, visto che lo Slavia Praga ha giocato in 10 dal 26esimo minuto del primo tempo a causa dell’espulsione del terzino Diouf, per un intervento ...