Milan | 4-2 sullo Slavia Praga | rossoneri tra gol e distrazioni | la qualificazione è più vicina

(Di venerdì 8 marzo 2024) Undistratto in difesa supera per 4-2 a San Siro lo, rimasto in 10 uomini gia' nel primo tempo, nell'andata degli ottavi di Europa League. Sono Giroud, Reijnders, Loftus-Cheek a Pulisic a mettere il timbro su una partita piu' complicata di quanto non dica il risultato finale. L'episodio chiave dell'incontro arriva al 26'. Diouf commette un brutto fallo con il piede a martello su Pulisic e si prende un rosso diretto che lascia i suoi in 10. Gli uomini di Pioli ne approfittano e sbloccano il risultato al 34'. Leao si sposta la palla sul destro e mette in mezzo un tiro cross sul quale si avventa Giroud, che di testa non puo' sbagliare a due passi dalla porta firmando l'1-0. La gara sembra mettersi bene, ma dopo appena due minuti arriva l'1-1. Reijnders rinvia corto un corner dalla destra e sulla palla si avventa ...