Migranti | dopo le proteste la nave di Sea Watch che trasporta il 17enne morto è sbarcata a Pozzallo

Migranti - 17enne muore dopo i soccorsi. «I nostri appelli all’Italia inascoltati». 50 Migranti sono stati soccorsi dalla Sea Watch 5, in molti soffrono di disidratazione e bruciature da carburante: «Quattro persone in condizioni mediche ... (Leggi)

Migranti - caso Iuventa : dopo 7 anni la Procura di Trapani ha chiesto il non luogo a procedere per l’equipaggio. dopo sette anni dall’inizio della vicenda giudiziaria, altrettanti di sequestro dell’imbarcazione e quasi due udienza preliminare, la Procura di Trapani ha ... (Leggi)

Migranti - dopo 7 anni chiesto non luogo a procedere per Iuventa. A 7 anni dall'inizio della vicenda giudiziaria, la Procura di Trapani ha chiesto il non luogo a procedere, perchè il fatto non costituisce reato, per ... (Leggi)