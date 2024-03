Microfono aperto in commissione antimafia | i gemiti e poi la spiegazione VIDEO

(Di venerdì 8 marzo 2024) Durante una seduta dellaParlamentare, riguardo alla questione dossieraggio, alcuninon identificati, provenienti daldi un membro collegato inchiamata, hanno interrotto la discussione, provocando momenti di imbarazzo e malcelata ilarità. Imbarazzo alla Camera: la seduta dellaè interrotta da idi un parlamentare collegato da casa. 15.000 €uro al mese per farsi LETTERALMENTE le seghe… Ascoltate! pic.twitter.com/dPGOcnqrLx — The Baseball Furies (@DavideR46325615) March 7, 2024 A ricomporre l’ordine, ha pensato la presidentessa di seduta, Chiara Colosimo che, senza scomporsi ha puntualizzato: “C’è un audio acceso, da casa”, ponendo fine agli sprazzi di ...

