Micotossina nel succo di frutta | scatta il richiamo di Lidl | “Non bevetelo”

(Di venerdì 8 marzo 2024) La catena di discountha segnalato ilda parte del suo fornitore di un lotto di frullato multifrutti ‘Red Genius’ a marchio Solevita per la possibile contaminazione di patulina, sostanza formata da muffe nociva per la salute, che può provocare nausea, vomito e disturbi di digestione.

ANALISI Manfredonia, trovata aflatossina B1 oltre i limiti nel grano sbarcato al porto: PH STATOQUOTIDIANO.IT Nel report consegnato da un laboratorio emerge un valore elevato (il 40% in più rispetto al parametro massimo) di aflatossina B1, mentre tutti gli altri risultano nella norma. Le ...statoquotidiano