Micaela Ramazzotti al Premio Afrodite | Sono molto onorata e sono emozionatissima

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024) ILsi conferma l'appuntamento più importante dell'anno, perché dedica all'universo femminile, tra cinema, fiction, cultura e creatività, un importante impegno anche sociologico. In questo momento in cui la violenza sulle donne è diventata un fardello che non si può più tollerare, ciDonne capaci di celebrare l'eccellenza riunendo in quel mondo fatto di incontri e di messaggi utili a contrastare questo orrore italiano. Ilè nato vent'anni fa, e se resiste ancora, e con successo, è solo perché si impegna in molti settori. Un incontro magico che ha visto nascere tra le professioniste dello spettacolo armonia e collaborazione che merita di essere raccontata: da Cinzia Th Torrini, a Patrizia Biancamano, da Cristina Zucchiatti, a Donatella Senatore, donne capaci di dare voce ...