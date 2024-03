Mìbabbo – Milano

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 8 marzo 2024)Corso Lodi, 19, ang. Via Lazzaro Papi – 20135Tel. 02/45488997 Sito Internet: www.mibabbo.it Tipologia: toscana Prezzi: antipasti 10/19€, primi 14€, secondi 19/38€, dolci 6/7€ Chiusura: Domenica OFFERTA Se si vuole ritrovare un piccolo angolo di Toscana a, in zona Porta Romana il consiglio è di provare la cucina della trattoria MiBabbo, con piatti tipici toscani rivisitati dalla cuoca Roberta Magnani. Il menù presenta diversi taglieri di salumi e formaggi tra gli antipasti, tre primi e un’attenzione prevedibile alla carne e alle tartare in particolare. Ed è proprio con quest’ultima che abbiamo aperto la nostra cena, scegliendo una tartare di filetto con pesto alle erbe aromatiche e spuma soffice di pecorino toscano, decisamente uno dei loro punti di forza, saporita al punto giusto, tagliata finemente e ...