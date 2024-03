MH370 | dieci anni di mistero Quel ‘buco’ di 6 ore e i dubbi sul pilota Nuove ricerche dell’aereo scomparso?

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024) Bologna, 8 marzo 2024 –senza risposte, 3.653 giorni nei quali in molti si sono interrogati sulla fine dei propri cari: uno strazio legato alla scomparsa del volofatidico 8 marzo 2014 alle 12.42 della notte, l’aereo della Malaysia Airlines parte da Kuala Lumpur in direzione di Pechino, con 239 persone a bordo, di cui 12 membri dell’equipaggio. Il volo sarebbe dovuto durare 5 ore e 34 minuti, ma a meno di un’ora dal decollo fa perdere le sue tracce. Unche continua tutt’oggi. L’ora x: 1.21 In volo per altre 6 orela ‘retromarcia’ misteriosa Kazakistan o Oceano Indiano? Le ipotesi Una nuova ricerca in vista? L’ora x: 1.21 Alle 1.19 l’ultimo contatto con il centro di controllo di Kuala Lumpur: “Buonanotte”, saluta il capitano ...