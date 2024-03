Metropolitana M4 blu chiusa a Milano | ecco perché e fino a quando

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 8 marzo 2024)– Da oggi, venerdì 8 marzo, a domenica 10 marzo la linea M4 delladi(la “blu”) èe sostituita dai bus BM4. Come spiegato da Atm le chiusure pianificate sono state stabilite per svolgere “le attività necessarie in vista dell’apertura completa della linea”. In sostanza saranno effettuati “dei test tecnici sull’intera infrastruttura (che passa da 8 fermate e 13 treni a 21 fermate e 47 treni) e delle prove di circolazione (pre-esercizio) richieste dal Ministero dei Trasporti”. Conseguentemente, durante le giornate di test, che possono essere svolti solo in assenza di passeggeri, M4 èe i treni sono sostituiti da bus. Di notte, sono in servizio i bus notturni NM4 come al solito.in sintesi cosa accadrà: M4 èe ...