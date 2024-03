Meteo weekend | piogge e rovesci sparsi

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 8 marzo 2024) PrevisioniItalia La situazione. Secondo le previsioni, La lunga fase di maltempo in cui è piombata l’Italia non si esaurirà a breve. Nei prossimi giorni dall’Atlantico continueranno a giungere impulsi perturbati destinati ad attraversare un po’ tutta l’area Mediterranea con la complicazione sempre possibile di ciclogenesi secondarie sull’Italia. Dunque non c’è tregua, altra pioggia e altra neve in arrivo. Dall’inizio del mese le precipitazioni cadute in Piemonte sono già il doppio della media dell’intero mese, in Liguria e sulla Lombardia occidentale si sono già raggiunti gli accumuli pluviometrici medi per tutto marzo. Anche in veneto si sta già abbondantemente sopra gli accumuli medi per marzo. Questo significa che stiamo assistendo a una piovosità eccezionale. Il motore di tutte le perturbazioni continuerà a essere un vortice ciclonico ...