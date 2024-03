Meteo | weekend di maltempo con piogge | temporali e neve

Ancora un weekend di maltempo con temporali e neve - previsioni meteo. In arrivo le ‘Tempeste Gemelle’, due perturbazioni molto simili che scendono direttamente dalla Groenlandia Ancora un weekend di maltempo per l'Italia dove ... (Leggi)

Previsioni meteo - nel weekend arrivano le tempeste gemelle : pioggia a tanta neve. Prima perturbazione in arrivo in serata a Nord-Ovest. Domenica allerta sul versante tirrenico. Tregua da martedì (Leggi)

Meteo: weekend ciclonico con tanta neve, piogge, temporali e venti forti. L'approfondimento di Antonio Sanò: (Tempo Italia) Ed anche per martedì 12 e mercoledì 13 marzo ... (iLMeteo.it) Prepariamoci ad un altro weekend di pesante maltempo. Si prevede una considerevole quantità di pioggia su vasti settori del ...informazione

Meteo – Verso un weekend di maltempo in Italia con temporali e neve in montagna, peggiora già nelle prossime ore: Prossima settimana meno dinamica ma comunque con passaggi instabili Come detto evoluzione Meteo movimentata in questa prima metà di marzo con due fasi di maltempo in vista del weekend ed inizio ...centrometeoitaliano

Meteo - Verso un weekend perturbato con tanta pioggia, temporali, neve copiosa e forte vento.: – C’è preoccupazione per la piena del fiume Po che sta transitando in queste ore nella Pianura Padana. E l’apprensione sale anche in vista dell’allerta Meteo… Leggi ...informazione