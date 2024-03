Meteo Roma | che tempo fa | previsioni | clima | anticipazioni

Il collettivo Dimensione Brama il 14 marzo all’Alcazar di Roma con uno show tra musica, performance e teatro: Harper’s Bazaar li inserisce tra i sei collettivi artistici più interessanti di Roma. Correre, il primo singolo dei Dimensione Brama, è una canzone impossibile, improponibile, fuori tempo massimo. È ...romadailynews

Roma, mostra evento 'Gian Maria Volonte 30’: Quest’anno ricorre il trentennale della scomparsa di uno degli interpreti più importanti e poliedrici del cinema italiano: Gian Maria Volonté. L’Archivio Storico di Cinema Enrico Appetito celebrerà l’ ...9colonne

Un'altra Roma era possibile: Daniele De Rossi ha rilanciato i giallorossi che sembravano sfiduciati durante gli ultimi mesi con José Mourinho in panchina. E non solo per il 4-0 al Brighton & Hove Albion di Roberto De Zerbi in Eur ...ilfoglio