Messico | manifestanti sfondano la porta del palazzo presidenziale con un pick-up | il Capo di Stato era in conferenza stampa coi giornalisti

(Di venerdì 8 marzo 2024) Dei giovanihanno sfondato un portone delmessicano, mentre ildi, Andres Manuel Lopez Obrador, parlava ainella sua abitualemattutina. Il gruppo di ragazzi chiedeva di essere ricevuto dal governo per discutere sulla sparizione dei 43 studenti di Ayotzinapa, sequestrati e presumibilmente uccisi nellodi Guerrero, il 26 settembre del 2014. Dopo aver forzato l’ingresso, isono stati bloccati dall’esercito e dispersi con dei lacrimogeni, secondo quanto rito dai media locali. “Sono stati manipolati” ha dichiarato il presidente Obrador, aggiungendo che il suo governo, “in ogni caso, accoglierà le famiglie ...

