Meret vuole ‘vendetta’ | “L’andata brucia ancora” | poi la frase sul Barcellona

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 8 marzo 2024) Il Napoli di Francesco Calzona torna in campo contro il Torino per il 28° turno di Serie A:ha parlato del momento degli azzurri. Il portiere del Napoli è tornato a essere centralissimo nel progetto azzurro e le sue ultime prestazioni sono state di ottimo livello, nonostante qualche errore e le critiche che, probabilmente, sono state anche un po’ eccessive.prima di Napoli-Torino: Prima del fischio di inizio di Napoli-Torino, Alexha parlato a Sky Sport della partita di questa sera e del periodo del Napoli, tra passato e soprattutto obiettivi futuri. “Questa è una partita importante che può dare un senso al nostro finale di stagione“, ha dettoa Sky Sport. “Sappiamo che non possiamo sottovalutare il Torino, è un avversario ostico: tutte le energie sono concentrate qui, poi penseremo al ...