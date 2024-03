“Mente | ora non ci sono più dubbi” Uomini e Donne | prove schiaccianti contro Ida Platano | la redazione indaga

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 8 marzo 2024) A questo punto il pubblico dinon ha più. E il giudizio su Idanon può che essere negativo. C’entra, ancora una volta, Mario. Mario che era stata accusato da Tina Cipollari di avere due facce. “Lui è bravo a rigirare le frittate, nemmeno il primo chef d’Europa lo sa fare meglio”. Secondo l’opinionista del dating-show Mario avrebbe troppe pretese: “Già è un miracolo che ti ha fatto risedere, con un’altra non sarebbe accaduto”. >>“Ti dico la verità su Alessio e Anita”. Grande Fratello, la coppia in suite e Beatrice esplode: dopo la puntata vomita tutto a Letizia La visione di Tina è quella della grande maggioranza. “Ida purtroppo sta sotto un treno per Mario! Dovrebbe aprire gli occhi e capire che non è adatto a lui perché lui a Brescia non ci andrà MAI a vivere. Lo ha capito ...