Meluso | “Rrahmani alle prese con un ‘problemino’ | Osimhen al top”

(Di venerdì 8 marzo 2024) Il direttore sportivo del Napoli, Mauro, ai microfoni di Sky Sport prima dell’inizio della sfida tra Napoli e Torino. Il direttore sportivo azzurro, Mauro, ha gettato luce sulle strategie della squadra e ha svelato alcuni dettagli intriganti ai microfoni di SKY Sport. In particolare,ha toccato temi cruciali come la scelta di Zielinski, il “problemino” che coinvolgee lo stato di forma eccezionale di. “La partita contro il Torino? Le partite sono tutte importanti, la più importante è quella che devi disputare subito, poi penseremo al Barcellona, è stata questa la volontà di Calzona e del suo staff di concentrarsi su questa gara, per forza di cose, ci sono tre gare ravvicinate che sono molto importanti, questa col Torino, poi col Barcellona e poi a Milano contro ...

Napoli-Torino 0-0: finisce il primo tempo: A poco più di un'ora dall'inizio del match, sono note le formazioni ufficiali. In casa Napoli Francesco Calzona lascia in panchina Rrahmani, recuperato ma non al meglio, e lancia Ostigard dall'inizio; ...tuttonapoli

Napoli Torino, Meluso: «Vi spiego le scelte di formazione»: Mauro Meluso, direttore sportivo del Napoli ... Ci sono tre partite ravvicinate molto importanti, bisogna dosare le forze» SCELTE – «Rrahmani ha avuto un problemino, era meglio preservarlo e non ...calcionews24

Napoli-Torino, parla Meluso: «Zielinski in campo per fare turnover»: «Rrahmani ha avuto un problemino, era meglio preservarlo e non rischiare. Zielinski è un calciatore che fa parte della rosa per la Serie A, Calzona ha deciso di farlo giocare con l'idea di schierare ...ilmattino