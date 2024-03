Meloni in contropiede | Metodi degni di un regime per infangare gli avversari

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 8 marzo 2024) Lo scandalo dei dossieraggi non si arresta. Al contrario, è una slavina che si gonfia ogni giorno di più. E si porta dietro inevitabilmente un’impennata furibonda delle polemiche politiche. L’ariaccia che tira sale fino al Quirinale, dove la preoccupazione si taglia a fette. Dopo l’audizione esplosiva di Raffaele Cantone, la premier aspetta qualche ora prima di andare all’attacco. Quando lo fa, giocando in casa in un’intervista a Diritto e Rovescio su Retequattro, si mette a posto l’elmetto ("lo indosso sempre") e spara a palle incatenate: "Ci sono alcuni funzionari dello Stato, pagati dai cittadini, che accedono a banche dati che dovrebbero essere usate per combattere la mafia, per passare informazioni sensibili su politici che sono considerati non amici ad alcuni giornali, in particolare al quotidiano di De Benedetti, tessera numero uno del Partito democratico, e leggevo oggi ...