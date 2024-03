Meloni dice che lo stop ai controlli alla frontiera con la Slovenia arriverà “se ci sono le condizioni”

(Di venerdì 8 marzo 2024) Giorgiain un punto stampa a Pordenone nonchiaramente se icon lapotranno essere eliminati prima dell'estate: "Bisogna, con pragmatismo, valutare qualile criticità. Appena abbiamo le condizioni non è nelle nostre intenzione mantenerli".

Sicurezza : Meloni - 'vergogna a chi dice che bisogna sputare addosso ad agenti'. Pescara, 5 mar. (Adnkronos) - Priorità del governo "sarà il rinnovo dei contratti delle forze dell'ordine: non ci si può ricordare di loro solo quando si deve ... (liberoquotidiano)

Sicurezza : Meloni - ‘vergogna a chi dice che bisogna sputare addosso ad agenti’. Pescara, 5 mar. (Adnkronos) – Priorità del governo “sarà il rinnovo dei contratti delle forze dell’ordine: non ci si può ricordare di loro solo quando si deve ... (calcioweb.eu)

Zelensky - se ieri c'era Meloni cosa dicevano i filorussi?. "Quella parte di società nei Paesi che sostiene Putin non capisce pienamente cosa sia la guerra, non lo sente sulla propria pelle. Vorrei chiederle: se ieri a ... (quotidiano)

Travaglio a Tagadà, veleno sulla Meloni: "Sta perdendo quota, retorica finita": “Con l’elmetto ci dormo anche, perché si sta vedendo di tutto. Quando noi abbiamo vinto le elezioni i nostri avversari scommettevano sul fatto che avremmo fallito, che avremmo affossato il Pnrr e siam ...informazione

David Parenzo a Roberto Scarpinato: "Meloni dice di essere l'erede di Borsellino", "Dichiarando il lutto nazionale per Berlusconi": Roberto Scarpinato (M5S): "La figura di Berlusconi è incompatibile con quella di Borsellino. Evidentemente Meloni lungo la strada ha confuso persona o punto di riferimento, o lo ha cambiato".la7

Il tour del bis di von der Leyen parte dal Cairo. Con Meloni (per i voti di Ecr): Visita in Egitto da al Sisi per rafforzare i rapporti bilaterali, tema chiave i migranti. La sua candidatura riceve una pioggia di critiche, anche inattese: ...huffingtonpost