(Di venerdì 8 marzo 2024) È un progetto a lunga gittata “StaiSano! Obiettivo 100 anni”, lanciato dalla facoltà die chirurgia della Statale in occasione del suo centenario, che ricorre ad agosto insieme a quello dell’ateneo. Un programma di "alfabetizzazione sanitaria" costruito insieme alla Scuola di Scienze motorie e rivolto ai milanesi, in particolare quelli giovani dai sette ai 25 anni e le famiglie più fragili i cui ragazzi sono più a rischio di non prevenire malattie. Cioè alla popolazione sui cui stili di vita si gioca una terapia indispensabile per invertire la prognosi infausta di un servizio sanitario nazionale minacciato dal combinato letale tra allungamento dell’età media e inverno demografico. Si parte ufficialmente sabato 23 marzo con una giornata aperta ain via Festa del Perdono, tra "village della salute" con attività interattive anche per i ...

Regione Puglia-medici di famiglia : protocollo d’intesa per il potenziamento della medicina territoriale Sociale : presentato il programma per favorire l'accesso alle università pugliesi delle persone sorde. Bari : nuovo centro screening con mammografo digitale. Di seguito alcuni comunicati diffusi dalla Regione Puglia: L’assessore alla Sanità, Rocco Palese e il direttore del Dipartimento della Salute hanno firmato ... (Leggi)

Telemedicina a Fermo - consulto anche via email. Il direttore Cardinali : «È una nuova frontiera per Neurologia». Fermo Visite a distanza, si può fare: a Neurologia del Murri sempre più spazio alle televisite. Ad accelerare il processo sono stati gli anni del Covid, che, ... (Leggi)

Medicina per tutti. Tra corsa, incontri e campioni: La facoltà di Medicina e chirurgia della Statale di Milano lancia il progetto "StaiSano! Obiettivo 100 anni" per promuovere la salute tra i giovani e le famiglie vulnerabili, con eventi e attività per ...ilgiorno

Donne in sanità, dove si infrange l’onda rosa: Le donne medico sono il 53,5% del totale in Italia, in prevalenza under 45, ma solo il 17% occupa posti apicali. Il focus per l'8 marzo.fortuneita

Erzelli, l’ad di Ght Bonomi: “Aziende, ateneo e ospedale: una città per 20mila’: “Eppur si muove” dice sorridendo Giuseppe Bonomi, amministratore delegato di Ght, manager lombardo con un passato alla guida di aziende pubbliche, come Alitalia, e di strutture complesse, come gli aer ...genova.repubblica