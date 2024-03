Media | a Gaza 5 morti per i lanci difettosi di aiuti

Gaza - Cameron avverte Gantz : “La pazienza verso Israele sta per finire”. Bozza Usa all’Onu : “Tregua immediata di sei settimane”. “La pazienza verso Israele si sta esaurendo“, da parte di tutta la comunità internazionale e anche di alleati storici come il Regno Unito. È il senso del ... (ilfattoquotidiano)

Gaza - cessate il fuoco in stallo - Hamas lascia il Cairo e accusa Israele : "Vanifica gli sforzi dei mediatori internazionali". Tre giorni non sono bastati a tutti i mediatori per trovare un accordo sul cessate il fuoco , quello che il presidente Biden aveva detto fosse possibile entro ... (ilgiornaleditalia)

Hamas lascia negoziati al Cairo : “Israele vanifica la mediazione per un cessate il fuoco a Gaza”. La delegazione di Hamas ha lascia to Il Cairo , dove erano in corso i negoziati per giungere a un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. Israele è accusata di ... (fanpage)

Jourova: "Il Media Freedom Act garantisce libertà di stampa in tutta l'Ue": (Agenzia Vista) Roma, 08 marzo 2024 "Abbiamo approvato il provvedimento contro le querele temerarie perché riteniamo che i giornalisti non debanno subire le pressioni di denunce abusive. Ritengo che ...affaritaliani

Jourova: "Fondamentale difendere la libertà di opinione e il lavoro dei giornalisti": (Agenzia Vista) Roma, 08 marzo 2024 "Dobbiamo difendere la libertà di opinione, è lo scopo del mio lavoro. Ma dobbiamo anche rafforzare il sistema dei Media, assicurando innanzi tutto la sicurezza de ...affaritaliani

Gaza, domenica si apre il corridoio via mare per gli aiuti: Sul conflitto in Medio Oriente ormai è una questione di ore affinché venga aperto il nuovo corridoio via mare per favorire assistenza umanitaria alla Striscia di Gaza. Il corridoio, infatti, sarà ...tg.la7