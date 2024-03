Max Verstappen in Mercedes | tutta la verità

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 8 marzo 2024) Cosa c’è di vero nel possibile passaggio di Maxin? Le voci stanno aumento negli ultimi giorni e l’olandese non ha preso posizione. Dopo il passaggio di Lewis Hamilton in Ferrari, la Formula 1 potrebbe assistere ad un altro colpo di scena: stiamo parlando del trasferimento diin. Tutto è nato dopo le dure parole di Jos nei confronti di Horner e i colloqui tra il padre dell’olandese e Toto Wolff. Senza dimenticare che nelle ultime ore è uscita la foto di una cena tra il team manager del team tedesco e l’entourage del pilota. Le ultime sul possibile passaggio diin– cityrumors.it – foto AnsaInsomma, i contatti iniziali tra le parti sono in corso per capire la fattibilità di questa operazione. Attenzione, comunque, alla ...