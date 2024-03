(Di venerdì 8 marzo 2024) Al Quirinale oggi si celebra la Giornata Internazionale della Donna, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio. «Come non ricordare le vittime nei tanti femminicidi,...

Mattarella - il messaggio dopo (troppe) polemiche : non vuole farsi tirare per la giacchetta. Finito di parlare, e usciti i primi lanci di agenzia, è partita la ridda di supposizioni e di domande: ma con chi ce l?aveva il Presidente della Repubblica? ... (ilmattino)

Mattarella - sono troppe e inaccettabili le molestie alle donne. " sono ancora frequenti, inaccettabili molestie , pressioni illecite nel mondo del lavoro, discriminazioni, così come da anni viene denunciato". Lo ha detto il ... (quotidiano)

Mattarella: «Troppe e inaccettabili molestie alle donne. Mai dimenticare l'orrore di Giulia Cecchettin»: Al Quirinale oggi si celebra la Giornata Internazionale della Donna, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. «Come non ricordare le vittime nei tanti ...ilmessaggero

8 marzo, Mattarella: Troppe e inaccettabili molestie alle donne: Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando al Quirinale in occasione dell'8 marzo. Aggiungendo: "Senza perdere memoria delle violenze. Come non ricordare le vittime nei ...tgcom24.mediaset

Mattarella, sono Troppe e inaccettabili le molestie alle donne: ROMA, 08 MAR - "Sono ancora frequenti, inaccettabili molestie, pressioni illecite nel mondo del lavoro, discriminazioni, così come da anni viene denunciato". Lo ha detto il presidente della Repubblica ...messaggeroveneto.gelocal