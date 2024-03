(Di venerdì 8 marzo 2024) Al Quirinale oggi si celebra la Giornata Internazionale della Donna, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio. «Come non ricordare le vittime nei tanti femminicidi,...

Mattarella : «Troppe e inaccettabili molestie alle donne. Mai dimenticare l'orrore di Giulia Cecchettin». Al Quirinale oggi si celebra la Giornata Internazionale della Donna, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella . «Come non ricordare le ... (ilmattino)

Mattarella, l'arte è libera, regimi impongono cultura di Stato: "Le donne –nell’arte come in tanti altri campi– per esprimersi e realizzarsi" hanno dovuto "affrontare un supplemento di fatica, un di più di impegno, quasi un onere occulto e inspiegabili sulla loro ...informazione